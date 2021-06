Falošní zamestnávatelia žiadali od uchádzačov o prácu kópie dokladov

Nitra 21. júna (TASR) - Na nitriansku políciu sa obrátili viaceré mladé ženy, ktoré reagovali na zverejnené ponuky práce. Po prvotnej komunikácii so zástupcom firmy, ktorá prácu ponúkala, poslali na e-mailovú adresu všetky potrebné dokumenty vrátane prefoteného občianskeho preukazu.



„Odvtedy prestala firma s uchádzačkami o prácu komunikovať. Po dôkladnom prešetrení bolo zistené, že v predmetných firmách nemali potrebu zamestnať žiadne osoby a takéto konanie neznámych osôb ich prekvapilo,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Keďže vzniklo podozrenie, že prefotené doklady sa môžu dostať do nepovolaných rúk a údaje z nich môžu byť zneužité, polícia vyzýva k obozretnosti. „Svoje doklady a ich kópie by občania nemali zverejňovať a posielať hocikomu. Vystavujú sa tak riziku, že doklady budú zneužité,“ upozorňuje polícia.