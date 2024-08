Polícia: Futbalový zápas v Trnave sa zaobišiel bez narušenia poriadku

Trnava 9. augusta (TASR) - Polícia v súvislosti so štvrtkovým (8. 8.) futbalovým zápasom medzi Spartakom Trnava a Wislou Krakov nezaznamenala žiadne vážne protiprávne konanie ani iné narušenie verejného poriadku. TASR to uviedla Lenka Karperová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.



"Polícia eviduje jeden prípad použitia zakázanej pyrotechniky na štadióne Antona Malatinského v Trnave, a to v sektore hostí. Vec riešime ako priestupok na úseku organizovania verejných športových podujatí," priblížila s tým, že po ukončení futbalového zápasu sa fanúšikovia oboch tímov v pokojnom duchu a v sprievode polície rozišli domov.



Na trnavskom štadióne sa vo štvrtok večer uskutočnil futbalový duel medzi trnavským Spartakom a Wislou Krakov. Organizátori zápas označili ako rizikový. Domáci zvíťazili 3:1. Na tribúny si našlo cestu 13.010 divákov.