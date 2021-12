PROTIZÁKONNÁ ÚPRAVA: Muž si prerobil vzduchovú pištoľ na strelnú zbraň

Hanušovce nad Topľou 9. decembra (TASR) – Obvineniu z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami čelí 59-ročný muž z Hanušoviec nad Topľou z okresu Vranov nad Topľou, ktorý si prerobil vzduchovú pištoľ na strelnú zbraň. Okrem toho mal v držbe neoprávnene aj guľové náboje rôzneho kalibru. TASR o prípade informoval vedúci oddelenia komunikácie a prevencie prešovského krajského policajného riaditeľstva Daniel Džobanik.



"Obvinený muž si mal svojpomocne prerobiť vzduchovú pištoľ na zakázanú strelnú palnú zbraň kategórie A na streľbu malokalibrových nábojov s okrajovým zápalom, kaliber 22 LR," priblížil s tým, že takto upravenú zakázanú zbraň je podľa zákona o strelných zbraniach a strelive zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť.



Guľové náboje, ktoré Hanušovčan držal v mieste trvalého bydliska, môže takisto nadobudnúť iba na to oprávnená osoba. Polícia obvineného muža stíha na slobode, dodal Džobanik.