Polícia hľadá muža z okresu Galanta, prebehla aj pátracia akcia

Galanta/Sládkovičovo 9. novembra (TASR) - Polícia pátra po 44-ročnom mužovi z okresu Galanta. Od sobotňajšieho rána prebiehala pátracia akcia v katastri Sládkovičova v okrese Galanta, do ktorej sa zapojili hasiči aj dobrovoľníci. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Muž je vysoký 175 centimetrov, chudej postavy, má krátke prešedivené vlasy a na tvári prešedivené strnisko. Oblečené by mal mať montérkovú súpravu vyblednutej modrej farby, šiltovku tmavej farby, šnurovacie tenisky a reflexnú vestu. So sebou mal starý dámsky bicykel," priblížili z polície. Verejnosť môže v prípade akýchkoľvek poznatkov k aktuálnemu pobytu muža kontaktovať políciu na čísle 158.