Polícia hľadá 37-ročného Jozefa Sukovského z Fintíc

Levoča 13. júla (TASR) – Polícia prosí verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 37-ročnom Jozefovi Sukovskom z Fintíc v okrese Prešov, aktuálne klientovi zariadenia Domova na polceste v Levoči. O výzve informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová s tým, že muž môže byť dezorientovaný.



Sukovský je nezvestný od stredy 1. júla, keď bol v ranných hodinách v zariadení Domova na polceste, ktorého klientom je už päť rokov, videný naposledy. Odvtedy sa do zariadenia nevrátil ani o sebe nepodal žiadnu správu. „Menovaný pravidelne užíva lieky, bez ktorých je problematický a dezorientovaný. Taktiež trpí epileptickými záchvatmi," doplnila Ligdayová.



Nezvestný je vysoký 178 centimetrov, má štíhlu postavu, tmavé krátke kučeravé vlasy s vysokými kútmi na čele a zelené oči. Pravú ruku má v zápästí ohnutú po úraze. Naposledy ho videli v modrých rifliach a červenej bunde s pásikmi na rukávoch. Svoje osobné doklady by mal mať so sebou.



Verejnosť môže akékoľvek poznatky o hľadanom oznámiť na linke 158, telefónnom čísle 0961803371 alebo prostredníctvom správy na stránke polície na sociálnej sieti.