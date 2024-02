VIDELI STE JU? Hľadajú nezvestnú Klaudiu Zverkovú z Trnavy

Trnava 1. februára (TASR) - Polícia pátra po 48-ročnej Klaudii Zverkovej z Trnavy. Naposledy ju videli v pondelok (29.1.), odvtedy sa nikomu neozvala. Informuje o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Keď sa nevrátila domov, jej sestra sa obrátila na políciu. Pri odchode si mala so sebou zobrať menšiu hotovosť a mobil. Ten je však nedostupný," uvádza polícia. Nezvestná je 173 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má po plecia dlhé tmavohnedé vlasy s ofinou a hnedé oči. Na sebe mala oblečené čierne slim rifle, čiernu zimnú bundu s dĺžkou do polovice stehien a čierne semišové čižmy po kolená na nízkom podpätku.



"Ak niekto nezvestnú ženu videl, alebo má akékoľvek relevantné informácie o tom, kde alebo s kým by sa mohla momentálne zdržiavať, nech kontaktuje políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo napíše súkromnú správu na sociálnej sieti Polícia SR - Trnavský kraj," doplnila polícia.