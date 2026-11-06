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INCIDENT VO VLAKU: Polícia žiada verejnosť o pomoc

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Počas vystupovania mal neznámy muž najskôr slovne a následne aj fyzicky napadnúť mladistvého cestujúceho.

Autor TASR
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Trnava 6. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, ktorý by mohol prispieť k objasneniu incidentu vo vlaku na trase z Nitry do Trnavy. Počas vystupovania mal neznámy muž najskôr slovne a následne aj fyzicky napadnúť mladistvého cestujúceho. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako priblížila, konflikt mal vzniknúť pre ruksak položený na zemi. Neznámy muž následne vystúpil na železničnej stanici v Leopoldove. Policajti v rámci preverovania prípadu získali fotografie muža, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Verejnosť žiadajú o pomoc pri jeho stotožnení. Ak ho niekto spozná alebo má informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu incidentu, môže kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.

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