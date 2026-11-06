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INCIDENT VO VLAKU: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Počas vystupovania mal neznámy muž najskôr slovne a následne aj fyzicky napadnúť mladistvého cestujúceho.
Autor TASR
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Trnava 6. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, ktorý by mohol prispieť k objasneniu incidentu vo vlaku na trase z Nitry do Trnavy. Počas vystupovania mal neznámy muž najskôr slovne a následne aj fyzicky napadnúť mladistvého cestujúceho. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako priblížila, konflikt mal vzniknúť pre ruksak položený na zemi. Neznámy muž následne vystúpil na železničnej stanici v Leopoldove. Policajti v rámci preverovania prípadu získali fotografie muža, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Verejnosť žiadajú o pomoc pri jeho stotožnení. Ak ho niekto spozná alebo má informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu incidentu, môže kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
Ako priblížila, konflikt mal vzniknúť pre ruksak položený na zemi. Neznámy muž následne vystúpil na železničnej stanici v Leopoldove. Policajti v rámci preverovania prípadu získali fotografie muža, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Verejnosť žiadajú o pomoc pri jeho stotožnení. Ak ho niekto spozná alebo má informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu incidentu, môže kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.