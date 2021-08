Polícia hľadá svedka, mohol by pomôcť pri riešení pokusu o znásilnenie

Bratislava 25. augusta (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý by mohol pomôcť pri objasnení prípadu zločinu sexuálneho násilia v štádiu pokusu, ku ktorému došlo ešte 31. júla. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská polícia.



"Mladá žena, ktorá vystúpila krátko po 23.00 h z autobusu MHD na Dudvážskej ulici, prešla zo zastávky k bytovému domu na Toryskej ulici. Počas otvárania vstupných dverí do bytového domu sa na ňu vrhol doposiaľ neznámy muž, ktorý ju mal spozorovať v autobuse, sledovať až k bytovému domu a tam sa pokúsil násilím donútiť ženu k sexuálnemu styku," uviedla polícia s tým, že žena však začala kričať a páchateľ z miesta utiekol.



Snímky muža, ktorý by mohol napomôcť pri objasnení tohto skutku, zverejnila polícia vo videu na sociálnej sieti.