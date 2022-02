Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody v Starej Myjave

Stará Myjava 19. februára (TASR) – Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo 6. februára o 14.30 h v katastrálnom území Starej Myjavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová.



K nehode prišlo na odstavnej ploche vedľa komunikácie, vedúcej do areálu SKI Stará Myjava, približne 150 metrov od areálu smerom k Starej Myjave. "K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že neznámy vodič, ktorý viedol neznáme motorové vozidlo, sa počas jazdy po odstavnej ploche pravdepodobne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. V dôsledku toho mal naraziť do osobného motorového vozidla Hyundai i30, stojaceho na odstavnej ploche," uviedla Kuzmová.



Neznámy vodič mal po náraze následne z miesta dopravnej nehody pokračovať v jazde bez toho, aby si splnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a povinnosti vodiča po dopravnej nehode. "Dopravní policajti žiadajú svedkov, ktorí by vedeli uviesť informácie k nehode, aby sa prihlásili na Okresnom dopravnom inšpektoráte Nové Mesto nad Váhom. Svedkovia nehody sa môžu prihlásiť aj na telefónnom čísle 158, prípadne na facebooku polície," doplnila policajná hovorkyňa.