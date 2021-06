Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody pri Granč-Petrovciach

Granč-Petrovce 2. júna (TASR) – Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v utorok 1. júna podvečer neďaleko obce Granč-Petrovce v okrese Levoča. Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia pri nej skončilo prevrátené na boku. Výzvu zverejnilo prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



"Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia na ceste III/3222 Granč–Petrovce smer I/18 z doposiaľ presne nezistených príčin prešlo do protismernej časti cesty, potom na trávu, kde narazilo do smerového stĺpika a následne do betónového stĺpu elektrického vedenia. Po náraze ostalo vozidlo prevrátené na boku," priblížila polícia s tým, že po dopravnej nehode bola na mieste nájdená žena, ktorú so zraneniami previezli do nemocnice v Levoči. K udalosti malo dôjsť po 17.00 h.



Polícia sa prostredníctvom výzvy, z dôvodu zistenia presných príčin vzniku dopravnej nehody, snaží nájsť prípadných svedkov jazdy tohto vozidla bezprostredne pred nehodou. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom linky 158 alebo správy na stránke polície na sociálnej sieti.