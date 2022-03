Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody v Bratislave

Bratislava 3. marca (TASR) - Bratislavskí policajti hľadajú svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v utorok (1. 3.) na Bajkalskej ulici v smere do mesta pred križovatkou s Ružinovskou ulicou. Informovali o tom na sociálnej sieti.



"Na uvedenom mieste došlo k zrážke medzi vozidlom (dodávka) bielej farby a neznámej značky, ktoré išlo po Bajkalskej ulici smerom do mesta v ľavom jazdnom pruhu a prechádzalo z ľavého jazdného pruhu do pravého jazdného pruhu, pričom pri predchádzaní narazilo do vozidla zn. Peugeot 208 čiernej farby, ktoré išlo v pravom jazdnom pruhu. Po zrážke biele vozidlo neznámej značky z miesta nehody odišlo. Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo," priblížili policajti.