Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody autobusu neďaleko Hozelca

Hozelec 22. júna (TASR) – Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody autobusu, ku ktorej došlo v utorok (21. 6.) popoludní neďaleko obce Hozelec v Popradskom okrese. O prihlásenie sa na okresnom dopravnom inšpektoráte v Poprade alebo kontakt prostredníctvom stránky prešovského krajského policajného riaditeľstva na sociálnej sieti žiada aj cestujúcich nachádzajúcich sa v autobuse.



"Autobus z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel z cesty na trávu, spätným zrkadlom narazil do dopravného značenia a potom sa zosunul do priekopy, kde narazil do stromu. Pri dopravnej nehode došlo k ľahkým zraneniam vodiča a štyroch cestujúcich," informovala polícia na sociálnej sieti.



K dopravnej nehode došlo v smere od Hozelca na Poprad. Autobus viedol 58-ročný vodič.