Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026Meniny má Aleš
< sekcia Regióny

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody v Martine z konca marca

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Martin 13. apríla (TASR) - Martinský okresný dopravný inšpektorát v súvislosti s objasňovaním marcovej dopravnej nehody, ktorá sa stala na napojení cesty I/18 na preložku cesty I/65 v Martine, hľadá prípadných svedkov, ktorí by mohli prispieť k objasneniu jej okolností. Výzvu zverejnila žilinská krajská polícia v pondelok na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala 28. marca okolo 17.20 h. „Neznámy vodič na čiernom vozidle Audi prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Vodič vozidla Audi si po náraze nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel,“ priblížila polícia.

Akékoľvek informácie môžu prípadní svedkovia podať polícii na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
