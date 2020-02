Polícia hľadá svedkov incidentov na piatkovom zhromaždení v Trnave

Trnava 1. februára (TASR) – Trnavská polícia vykonala v piatok (31. 1.) na protestnom zhromaždení v meste služobné zákroky proti osobám, ktoré sa dopustili protiprávneho konania a narušili pokojný priebeh podujatia. Uviedla to v stanovisku, ktoré v sobotu zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti. Zdôraznila, že zákroky vykonala voči osobám bez rozdielu k ich sympatiám a osobným názorom. Teraz hľadá ďalších svedkov incidentov.



"V prípade, že príde opätovne k narušeniu verejného poriadku zo strany občanov, takéto správanie nebudeme tolerovať a zákroky budú vykonané zo strany policajtov razantne v zmysle zákona," uvádza sa v stanovisku. V súvislosti s piatkovým zhromaždením policajní kriminalisti zbierajú všetky informácie k osobám, ktoré ho akýmkoľvek spôsobom narušili. "V prípade, že boli občania osobne svedkami protiprávneho konania, nech kontaktujú políciu na čísle 158," vyzvala polícia verejnosť.



V Trnave sa uskutočnil v piatok míting ĽSNS na Námestí SNP, zároveň proti nemu prišlo protestovať okolo tisíc občanov na ohlásenom podujatí. V jeho závere a po skončení malo prísť k potýčkam, polícia ešte v piatok informovala, že zadokumentovala tri priestupky proti majetku súvisiace s poškodením vozidiel a so znehodnotením reklamného banera. Polícia tiež vyviedla z davu muža, ktorý je podozrivý z poškodzovania cudzej veci - fotoaparátu v hodnote 3000 eur. Došlo aj k zraneniu jednej osoby. Na mieste obe skupiny oddeľovali policajné zábrany. Počas celého zhruba hodinového podujatia protestujúci pískali, vykrikovali, bubnovali so zámerom, aby prehlušili vystúpenia rečníkov. V dave boli transparenty s nápismi 'Stop fašizmu', 'Náckov tu nechceme', 'V Trnave sa s náckami nevyprávame'.