Pomôžte nájsť svedkov napadnutia muža v myjavskom hoteli

Myjava 7. novembra (TASR) – Polícia hľadá svedkov incidentu, pri ktorom bol ešte vo februári na diskotéke v nočnom bare hotela na Myjave napadnutý 35-ročný Michal. Poškodeného muža útočník vytlačil smerom k východu z baru, kde ho následne udrel päsťou do oblasti tváre a potom, pri vchodových dverách hotela, ho udrel päsťou do oblasti hlavy. Liečenie si u poškodeného vyžiadali trojtýždňovú dobu liečenia.



"Vzhľadom k tomu, že v predmetnej trestnej veci sa nepodarili zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe, bolo trestné stíhanie prerušené. Po páchateľovi uvedeného skutku však pátrame ďalej," uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trenčíne Elena Antalová. Polícia disponuje zábermi z bezpečnostných kamier, kde je dvojica mužov, ktorí by mohli byť svedkami incidentu. "Preto žiadame občanov o pomoc pri stotožnení neznámych mužov, ktorí by nám mohli pomôcť k objasneniu trestných činov výtržníctva a ublíženia na zdraví," dodala Antalová. Akékoľvek informácie môžu občania poskytnúť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na Facebooku formou súkromnej správy.