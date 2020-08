Polícia hľadá svedkov nedeľného incidentu v Bratislave

Bratislava 27. augusta (TASR) - Policajti pátrajú po totožnosti osôb, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu trestného činu ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo v nedeľu (23. 8.) ráno na Rybnom námestí v Bratislave. Informovala o tom Veronika Slamková, bratislavská krajská policajná hovorkyňa.



Incident sa udial pred jedným z podnikov ráno o 5.00 h. „Neznámy páchateľ päsťou udrel poškodeného 26-ročného muža do tváre, čím mu spôsobil zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice,“ spresnila Slamková.