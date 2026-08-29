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Polícia hľadá svedkov nehody 70-ročného cyklistu v Spišskej Belej
Polícia okolnosti nehody objasňuje.
Autor TASR
Spišská Belá 29. augusta (TASR) - Polícia hľadá svedkov nehody 70-ročného cyklistu, ktorá sa stala v sobotu po 11.00 h na cyklochodníku v katastri mesta Spišská Belá v smere na Tatranskú Kotlinu. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti muž utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice.
„Polícia okolnosti nehody objasňuje a žiada prípadných svedkov, ktorí mohli nehodu vidieť alebo majú k jej priebehu akékoľvek informácie, aby nás kontaktovali na linke 158,“ uviedla polícia s tým, že informovať môžu aj prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.
„Polícia okolnosti nehody objasňuje a žiada prípadných svedkov, ktorí mohli nehodu vidieť alebo majú k jej priebehu akékoľvek informácie, aby nás kontaktovali na linke 158,“ uviedla polícia s tým, že informovať môžu aj prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.