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Polícia hľadá svedkov nehody 70-ročného cyklistu v Spišskej Belej

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj

Polícia okolnosti nehody objasňuje.

Autor TASR
Spišská Belá 29. augusta (TASR) - Polícia hľadá svedkov nehody 70-ročného cyklistu, ktorá sa stala v sobotu po 11.00 h na cyklochodníku v katastri mesta Spišská Belá v smere na Tatranskú Kotlinu. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti muž utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice.

„Polícia okolnosti nehody objasňuje a žiada prípadných svedkov, ktorí mohli nehodu vidieť alebo majú k jej priebehu akékoľvek informácie, aby nás kontaktovali na linke 158,“ uviedla polícia s tým, že informovať môžu aj prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.

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