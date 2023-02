Polícia hľadá svedkov nehody, ktorá sa stala v nedeľu v Bratislave

Bratislava 20. februára (TASR) - Bratislavská polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu (19. 2.) krátko po 17.00 h. Došlo k nej na križovatke ulíc Tomášiková a Trnavská. Chodkyňu tam zrazilo auto po tom, ako vošla na priechod pre chodcov na červenú. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácií mala vodička vozidla BMW prechádzať svetelnou križovatkou na zelený signál 'voľno', pričom v blízkosti stredového ostrovčeka mala do nej z bočnej strany naraziť 59-ročná chodkyňa," priblížili policajti.



Chodkyňa mala podľa polície prejsť na priechod pre chodcov na červenú. Pri zrážke utrpela viaceré ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do jednej z bratislavských nemocníc. "Presné okolnosti, za ktorých k tejto nehode došlo, sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," uviedla polícia. Vyzýva preto svedkov nehody, ktorí ju videli a vedia poskytnúť bližšie informácie k jej priebehu, aby tak urobili na policajnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo ich kontaktovali cez sociálnu sieť.



Polícia zároveň pripomína, že chodci by sa mali pri prechádzaní cez cestu pozrieť naľavo, potom vpravo a zasa naľavo. Majú tiež dodržiavať semafor pre chodcov, používať priechod pre chodcov a ísť vždy najkratším smerom, čiže kolmo.



Policajti ďalej odporúčajú vodičom, aby sa dôsledne venovali vedeniu motorových vozidiel, sledovali situáciu v cestnej premávke, rešpektovali svetelné signály a v blízkosti priechodov pre chodcov dbali na zvýšenú bezpečnosť chodcov. "Dodržiavaním pravidiel cestnej premávky predídete nepríjemným a v mnohých prípadoch život ohrozujúcim situáciám na cestách," skonštatovali.