POLÍCIA HĽADÁ SVEDKOV NEHODY: Došlo k zrážke auta a cyklistu

Liptovský Mikuláš 5. augusta (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Liptovskom Mikuláši hľadá svedkov na objasnenie dopravnej nehody, ku ktorej došlo 2. augusta o 13.03 h na ceste 1/72 medzi obcou Malužiná v smere na obec Nižná Boca na mieste pri začiatku náučného chodníka Zvonica v okrese Liptovský Mikuláš. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



„Pri dopravnej nehode došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke osobného motorového vozidla Opel Mokka a cyklistu, ktorý bol prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice,“ uviedli policajti.



V súvislosti s objasňovaním uvedenej dopravnej nehody polícia žiada vodiča, ktorý bol priamym svedkom dopravnej nehody, na mieste zastavil, no ešte pred príchodom polície odišiel, prípadne iných svedkov, ktorí by mohli objasniť skutočnosti a poskytnúť informácie, aby tak urobili osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Liptovskom Mikuláši, telefonicky na čísle 0961453501, na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.