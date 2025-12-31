Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia hľadá svedkov nehody na ceste za Hubovou v smere na Ružomberok

Miesto nehody. Foto: Polícia

Pri dopravnej nehode došlo k stretu vozidiel Škoda Octavia a jazdnej súpravy vozidla Mercedes-Benz Actros s návesom.

Autor TASR
Ružomberok 31. decembra (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Ružomberku hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo 14. septembra okolo 22.20 h na ceste I/18 za obcou Hubová v smere na Ružomberok. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri dopravnej nehode došlo k stretu vozidiel Škoda Octavia a jazdnej súpravy vozidla Mercedes-Benz Actros s návesom.

„V súvislosti s objasňovaním uvedenej dopravnej nehody žiadame svedkov, ktorí by mohli objasniť skutočnosti a poskytnúť informácie, aby tak urobili osobne na najbližšom útvare Policajného zboru, na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Ružomberku, na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti,“ vyzvala polícia.

