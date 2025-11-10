< sekcia Regióny
Polícia hľadá svedkov nehody na križovatke v Ružomberku
Autor TASR
Ružomberok 10. novembra (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo 27. septembra okolo 19.35 h na križovatke ciest I/18 a Hrabovská cesta v Ružomberku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pri dopravnej nehode došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu vozidiel Audi A6 a Subaru Forester. „V súvislosti s objasňovaním uvedenej dopravnej nehody žiadame svedkov, aby sa prihlásili osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Ružomberku, telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Žilinský kraj,“ vyzvala polícia.
