Polícia hľadá svedkov nehody na parkovisku pri kúpalisku v Chalmovej

Bystričany 17. júla (TASR) - Prievidzskí dopravní policajti hľadajú svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo ešte 17. júna medzi 18.00 a 18.30 h na parkovisku pri termálnom kúpalisku v Chalmovej, časti Bystričany (okres Prievidza). Doposiaľ neznáma vodička tam so svojím autom nacúvala do druhého auta, informovala v sobotu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Doposiaľ nestotožnená vodička vozidla Citröen Berlingo šedej farby nacúvala ťažným zariadením do zadného nárazníka vozidla Audi A4 s modrou metalízou, ktoré poškodila. Po zrážke nezotrvala na mieste, ale odišla bez splnenia si povinnosti účastníka dopravnej nehody na neznáme miesto," uviedli policajti.



Polícia žiada svedkov, ktorí by vedeli uviesť informácie k podozrivému vozidlu Citröen Berlingo šedej farby alebo k vodičke, aby sa prihlásili na Okresnom dopravnom inšpektoráte Prievidza, či už osobne alebo telefonicky. "Svedkovia tejto dopravnej nehody sa môžu prihlásiť aj na telefónnom čísle 158, prípadne na sociálnej sieti Polície SR – Trenčiansky kraj," vyzvala polícia.