Polícia hľadá svedkov nehody: Auto zrazilo chodca
Presná príčina dopravnej nehody je v štádiu objasňovania.
Autor TASR
Prešov 15. decembra (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo 30. októbra okolo 17.40 h na parkovisku pri obchodnom dome na Rusínskej ulici v Prešove. Osobné vozidlo Hyundai Lantra svetlej farby zrazilo 54-ročného chodca. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, presná príčina dopravnej nehody je v štádiu objasňovania.
„Polícia vyzýva prípadných svedkov tejto dopravnej nehody, aby akékoľvek informácie o udalosti oznámili na linke 158 alebo na čísle +421961803516,“ doplnila hovorkyňa s tým, že informácie môžu poskytnúť aj osobne na najbližšom policajnom oddelení alebo prostredníctvom sociálnej siete.
