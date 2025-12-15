Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia hľadá svedkov nehody: Auto zrazilo chodca

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Presná príčina dopravnej nehody je v štádiu objasňovania.

Autor TASR
Prešov 15. decembra (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo 30. októbra okolo 17.40 h na parkovisku pri obchodnom dome na Rusínskej ulici v Prešove. Osobné vozidlo Hyundai Lantra svetlej farby zrazilo 54-ročného chodca. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, presná príčina dopravnej nehody je v štádiu objasňovania.

„Polícia vyzýva prípadných svedkov tejto dopravnej nehody, aby akékoľvek informácie o udalosti oznámili na linke 158 alebo na čísle +421961803516,“ doplnila hovorkyňa s tým, že informácie môžu poskytnúť aj osobne na najbližšom policajnom oddelení alebo prostredníctvom sociálnej siete.
