Polícia hľadá svedkov nehody na Púchovskej ulici v Bratislave

Bratislava 30. decembra (TASR) - Dopravní policajti hľadajú svedkov, ktorí by svojimi informáciami mohli napomôcť k objasneniu dopravnej nehody, ku ktorej došlo vo štvrtok (28. 12.) o 8.20 h na Púchovskej ulici v Bratislave. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Na uvedenom mieste z doposiaľ nezistených príčin narazil vodič vozidla značky Škoda Octavia do betónového piliera nadjazdu na Rybničnej ulici," priblížili policajti. Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



Svedkovia nehody sa môžu osobne prihlásiť na odbore dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava na Račianskej ulici alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru. Zavolať môžu tiež na čísla 0961 039 560 alebo 158, prípadne poslať súkromnú správu bratislavskej krajskej polícii na sociálnej sieti.