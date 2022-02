Vodič na Volgogradskej ulici v Prešove vrazil do ženy, hľadajú svedkov

Prešov 18. februára (TASR) - Polícia hľadá svedkov nehody, ku ktorej došlo v piatok predpoludním na Volgogradskej ulici v Prešove. Ako informuje na sociálnej sieti, vodič osobného vozidla narazil do ženy na invalidnom elektrickom vozíku. Stalo sa tak na priechode pre chodcov.



"Žena utrpela ľahké zranenie, bola ošetrená a prevezená do nemocnice. Vykonaná dychová skúška vylúčila prítomnosť alkoholu u oboch účastníkov nehody," informuje polícia.



Všetci účastníci cestnej premávky, motoroví aj nemotoroví, majú podľa polície dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke. "V tomto prípade vodič porušil povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím a seniorom, a zároveň aj povinnosť dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov," uvádza polícia.