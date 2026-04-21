Hľadajú svedkov nehody pri tuneli Branisko: Muž prešiel do protismeru

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Beharovce 21. apríla (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala ešte 10. januára krátko po 15.00 h na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že doposiaľ neznámy vodič na vozidle značky Škoda z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa bočne zrazil s oprotiidúcim vozidlom značky Opel.

Diaľničné oddelenie PZ Beharovce vykonáva objasňovanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pri nehode bola jedna osoba z vozidla Opel jednorazovo ošetrená v nemocnici v Prešove. Dychová skúška vodiča tohto vozidla bola negatívna,“ uviedla polícia s tým, že šofér z druhého auta po nehode z miesta odišiel.

KR PZ v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení tejto osoby alebo poskytnutí akýchkoľvek informácií k udalosti. Občania môžu políciu kontaktovať na čísle 0961 578 305 alebo na linke 158, prípadne napísať správu na oficiálnom profile PZ na sociálnej sieti.

