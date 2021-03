Polícia hľadá svedkov nehody pri Veľkom Šariši

Prešov 31. marca (TASR) – Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v piatok 26. marca o 18.30 h medzi obcou Šarišské Michaľany a mestom Veľký Šariš. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, jeden z účastníkov na mieste nehody nezotrval a ušiel na neznáme miesto.



"Neznámy vodič na motorovom vozidle, pravdepodobne modrej farby, jazdil v smere od obce Šarišské Michaľany na mesto Veľký Šariš, pričom v zákrute prešiel do protismeru a narazil do osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia, ktorého vodičom bol 58-ročný muž. Pri zrážke došlo k odlomeniu spätného zrkadla na vozidle zn. Škoda Octavia, ktoré narazilo do kapoty nákladného vozidla. Vodičom nákladného auta bol 22-ročný muž a smeroval z mesta Veľký Šariš na obec Šarišské Michaľany," uviedla Ligdayová.



Pri dopravnej nehode vznikla podľa jej slov škoda na osobnom vozidle vo výške približne 1000 eur a na nákladnom vozidle vo výške asi 500 eur.



Svedkovia nehody sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 158 alebo aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom facebokovej stránky Policajného zboru. Rovnako tak môžu urobiť v prípade, že majú záujem o ďalšie informácie.