Zrazil cyklistku a ušiel, žena zraneniam podľahla

Nové Mesto nad Váhom 21. marca (TASR) - Polícia žiada svedkov o informácie o tragickej dopravnej nehode v Novom Meste nad Váhom. Došlo k nej v stredu (20. 3.) vo večerných hodinách. Neznámy vodič narazil do cyklistiky a z miesta nehody ušiel. Cyklistka zraneniam podľahla. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Neznámy vodič s vozidlom nezistenej značky a evidenčného čísla jazdiaci po Piešťanskej ulici narazil prednou časťou vozidla do cyklistky, ktorá pravdepodobne v tom čase viedla dámsky horský bicykel. V dôsledku pádu na vozovku utrpela mnohopočetné zranenia. Ženu previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde zraneniam podľahla," informuje polícia.



Polícia začala trestné stíhanie za prečiny usmrtenia a neposkytnutia pomoci. Akékoľvek informácie o nehode je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.