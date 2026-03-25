Dopravná nehoda v Červeníku: Auto vyletelo z cesty, hľadajú svedkov
Autor TASR
Červeník 25. marca (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. marca v čase medzi 17.20 a 17.30 h na ceste prvej triedy číslo 61 pri obci Červeník v okrese Hlohovec, na zjazde z diaľnice D1 smerom do obce. Došlo k zrážke dvoch vozidiel. Vodička jedného z áut utrpela zranenia a museli ju previezť do nemocnice, druhý vodič z miesta ušiel. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa doterajších informácií neznámy vodič pri pripájaní sa na hlavnú cestu pravdepodobne nedal prednosť autu idúcemu od Trnavy. Došlo k zrážke, pri ktorej narazil prednou ľavou časťou svojho auta do pravej strany druhého vozidla. Po náraze druhé auto vyletelo z cesty, narazilo do potrubia horúcovodu a zastavilo. Jeho vodička utrpela zranenia a museli ju previezť do nemocnice.
Prípadných svedkov, ako aj vodičov, ktorí majú jej priebeh zaznamenaný na kamerovom zázname alebo disponujú akýmikoľvek informáciami k neznámemu vozidlu či jeho vodičovi, polícia vyzýva k súčinnosti. „Podľa doterajších zistení by malo ísť o vozidlo značky Renault Scenic striebornej farby, s doposiaľ nezisteným evidenčným číslom, ktoré by mohlo začínať na BA alebo BL,“ ozrejmila.
