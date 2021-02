Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody medzi Kapušanmi a Prešovom

Prešov 3. februára (TASR) – Polícia hľadá svedkov smrteľnej dopravnej nehody, ku ktorej došlo 18. januára podvečer na ceste medzi obcou Kapušany a mestom Prešov. Dôvodom je objektívne prešetrenie jej okolností. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Devätnásťročný vodič osobného vozidla značky Škoda, pochádzajúci z obce Chmeľov, z doposiaľ presne nezistenej príčiny prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do protiidúceho nákladného vozidla značky Volvo, ktorého vodičom bol 38-ročný Poliak. Vodič osobného vozidla pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Vodič nákladného vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove v danom prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia," priblížila Ligdayová.



Polícia žiada prípadných svedkov, ktorí sa v tom čase nachádzali na uvedenom mieste alebo ktorí by mohli poskytnúť akékoľvek informácie, aby sa prihlásili na telefónom čísle 158. Môžu tak urobiť aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom stránky Policajného zboru na sociálnej sieti. Rovnako sa môžu na políciu obrátiť i v prípade, že potrebujú ďalšie informácie.