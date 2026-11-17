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Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody v Poprade
Súd už vyhovel návrhu prokurátora o vzatí obvineného vodiča do väzby. Potvrdil to hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove Michal Sovič.
Autor TASR
Poprad 17. novembra (TASR) - Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody, ktorá sa v sobotu (14. 11.) krátko po 20.00 h stala v Poprade na Štefánikovej ulici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove výzvu smerom k verejnosti zverejnilo na sociálnej sieti. Pri nehode prišla o život 32-ročná chodkyňa, ktorú zrazil na chodníku vodič unikajúci pred policajnou hliadkou. Ten napokon pôjde do väzby.
„V súvislosti s nehodou bol zadržaný 26-ročný vodič z Popradu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove voči nemu vzniesol obvinenie v súvislosti s konaním, pri ktorom chodkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby,“ uviedla polícia.
Súd už vyhovel návrhu prokurátora o vzatí obvineného vodiča do väzby. Potvrdil to hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove Michal Sovič. „Prokurátor KP v Prešove v súvislosti s dopravnou nehodou v Poprade, pri ktorej došlo k usmrteniu 32-ročnej ženy, podal návrh na vzatie do väzby obvineného vodiča motorového vozidla, a to z dôvodu takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Sudkyňa Okresného súdu Prešov podanému návrhu vyhovela a rozhodla o vzatí obvineného do väzby,“ uviedol Sovič.
V súvislosti s prípadom sa policajti obracajú na všetkých, ktorí boli svedkami nebezpečnej jazdy spomínaného vodiča, prípadne sa mu museli vyhýbať počas jeho jazdy, keď unikal pred policajnou hliadkou. „Ak máte akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu, kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke Polícia - Prešovský kraj,“ dodáva polícia.
V súvislosti s touto tragédiou sa po iniciatíve obyvateľov Popradu uskutoční na mieste nehody pietna spomienka, a to v sobotu 21. novembra o 16.00 h.
„V súvislosti s nehodou bol zadržaný 26-ročný vodič z Popradu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove voči nemu vzniesol obvinenie v súvislosti s konaním, pri ktorom chodkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby,“ uviedla polícia.
Súd už vyhovel návrhu prokurátora o vzatí obvineného vodiča do väzby. Potvrdil to hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove Michal Sovič. „Prokurátor KP v Prešove v súvislosti s dopravnou nehodou v Poprade, pri ktorej došlo k usmrteniu 32-ročnej ženy, podal návrh na vzatie do väzby obvineného vodiča motorového vozidla, a to z dôvodu takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Sudkyňa Okresného súdu Prešov podanému návrhu vyhovela a rozhodla o vzatí obvineného do väzby,“ uviedol Sovič.
V súvislosti s prípadom sa policajti obracajú na všetkých, ktorí boli svedkami nebezpečnej jazdy spomínaného vodiča, prípadne sa mu museli vyhýbať počas jeho jazdy, keď unikal pred policajnou hliadkou. „Ak máte akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu, kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke Polícia - Prešovský kraj,“ dodáva polícia.
V súvislosti s touto tragédiou sa po iniciatíve obyvateľov Popradu uskutoční na mieste nehody pietna spomienka, a to v sobotu 21. novembra o 16.00 h.