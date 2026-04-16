Polícia hľadá účastníka marcovej nehody na Bajkalskej ulici
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Polícia v Bratislave hľadá účastníka dopravnej nehody, ktorá sa stala 22. marca na Bajkalskej ulici. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Nehoda sa stala o 20.28 h na Bajkalskej ulici na úrovni bytového komplexu Tri veže, kde podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke motorového vozidla a chodca.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby - chodca, ktorý bol účastníkom tejto dopravnej nehody, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158. Alebo aby tak urobili osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
