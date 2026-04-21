Polícia hľadá vodiča auta, ktorý v Prievidzi nedal prednosť motocyklu
Autor TASR
Prievidza 21. apríla (TASR) - Policajti z Prievidze žiadajú verejnosť o pomoc pri objasňovaní dopravnej nehody, ku ktorej došlo 12. apríla približne o 13.45 h na Ceste Vl. Clementisa v križovatke s Bôrovou ulicou v Prievidzi. Doposiaľ neznámy vodič na aute Volkswagen Tiguan modrej farby s čiernymi diskami tam nedal prednosť v jazde, náhle vošiel do dráhy motocyklistu a z miesta nehody odišiel. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
„Motocyklista v snahe zabrániť zrážke prudko zabrzdil, spadol na vozovku a utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho hospitalizáciu. K priamemu stretu vozidiel nedošlo,“ uviedla polícia.
Vodič z miesta podľa nej odišiel, podľa svedka krátko zastavil približne 300 metrov od miesta nehody. „Z vozidla vystúpila neznáma žena, ktorá sa pozrela smerom k miestu pádu motocyklistu, následne však nastúpila späť do vozidla a to pokračovalo smerom k ceste I/64,“ doplnila.
Akékoľvek informácie k vozidlu alebo jeho vodičovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle 158, prostredníctvom súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti alebo priamo na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi.
