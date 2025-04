Polícia hľadá vodiča, ktorý mohol byť svedkom nehody pri Siladiciach

Trnava 10. apríla (TASR) - Trnavskí dopravní policajti naďalej vyšetrujú okolnosti, za ktorých došlo v stredu 26. marca krátko po polnoci k tragickej dopravnej nehode pri obci Siladice neďaleko Trnavy. Pátrajú po vodičovi bieleho vozidla, ktorý sa mohol stať svedkom nehody. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Vodič iného vozidla mal z doteraz nezistených príčin naraziť do 40-ročného muža, ktorý mal ležať v strede pravého jazdného pruhu v smere od obce Šúrovce na obec Siladice. Muž utrpel rozsiahle zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol.



„Na základe vyšetrovania a analýzy kamerových záznamov mohol práve v čase zrážky jazdiť po danej ceste vodič na bielom vozidle Škoda. Práve on sa tak mohol stať svedkom tejto tragickej nehody,“ podotkla polícia s tým, že biele auto bolo zachytené kamerami v obci Dolné Zelenice 26. marca o 0.44 h a o šesť minút neskôr na vjazde do obce Šúrovce. Polícia v tejto súvislosti zverejnila na sociálnej sieti fotografiu tohto vozidla.