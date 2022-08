ZRAZIL CYKLISTU A UŠIEL: Polícia hľadá svedkov nehody

Piešťany 4. augusta (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody na ceste medzi Vrbovým pri Piešťanoch a obcou Krajné. V nedeľu (31.7.) krátko po 17.00 h tam smerom od Vrbového zrazilo 35-ročného cyklistu osobné auto, pričom utrpel viaceré zlomeniny rebier a stavca. Po zrážke mal vodič bez poskytnutia pomoci zranenému auto otočiť a vrátiť sa smerom do mesta. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Podľa prvotných informácií by malo ísť o auto Škoda Octavia zelenej farby. Pri nehode došlo k poškodeniu jeho kolesa a rozbitiu spätného zrkadla. Vodič na mieste zrážky stratil aj puklicu," doplnila.



Ak niekto vie, komu vozidlo patrí, prípadne nehodu alebo zelené auto v danej oblasti videl či nahral na kameru, má zavolať na bezplatné telefónne číslo 158, prísť osobne na dopravný inšpektorát v Piešťanoch alebo napísať súkromnú správu na FB Polícia SR - Trnavský kraj.



Hovorkyňa pripomenula, že účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc podľa svojich schopností a možností a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu. Taktiež musí zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí či privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody.