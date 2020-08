UŠIEL Z MIESTA NEHODY:Polícia pátra po vodičovi Nissanu s ilavským EČV

Trnava 5. augusta (TASR) – Polícia hľadá vodiča strieborného auta značky Nissan, ktorý po dopravnej nehode neposkytol zranenému pomoc a z miesta ušiel. Nehoda sa stala 30. júla pred 18. hodinou na križovatke ciest medzi Trakovicami a Malženicami. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Policajti sa podľa slov hovorkyne o nehode dozvedeli až po troch hodinách, po oznámení od nemocnice. "Pravdepodobne vodič na aute Nissan Almera s ilavským evidenčným číslom nedal prednosť vodičovi motocykla. Ten vchádzal do križovatky od mesta Piešťany. V snahe vyhnúť sa zrážke strhol motocyklista riadenie, prevrátil sa na pravý bok. Jeho šmyk na zemi zastavil až náraz do osobného auta," uviedla Linkešová. Napriek všetkým okolnostiam mal vodič z miesta nehody odísť smerom na obec Trakovice. Zranenému mužovi neposkytol potrebnú pomoc ani si nesplnil ostatné povinnosti účastníka dopravnej nehody. Polícia alkohol u vodiča motocyklu nezistila, podľa predbežnej lekárskej správy utrpel motocyklista pri nehode ľahké zranenia.



"Ak bol niekto svedkom nehody a vie poskytnúť bližšie informácie k jej priebehu a k vodičovi, akékoľvek informácie nám pomôže zavolať na číslo 158 alebo napísať do súkromnej správy na profile trnavskej polície na sociálnej sieti," dodala hovorkyňa.