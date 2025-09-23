< sekcia Regióny
KRÁDEŽ NA FARE: Zlodej rozbil okno, odniesol si peniaze aj zlatý kríž
Autor TASR
Horná Streda 23. septembra (TASR) - Policajná vyšetrovateľka z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody a krádeže. Neznámy páchateľ vykradol v obci Horná Streda farský úrad. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Doposiaľ nezistený páchateľ v nedeľu (21. 9.) poškodil kovanú mrežu na okne v suteréne a následne rozbil sklenenú výplň okna. Z objektu si odniesol finančnú hotovosť vo výške 610 eur, pánske náramkové hodinky a zlatú retiazku s príveskom v tvare kríža.
„Svojím konaním spôsobil škodu odcudzením najmenej vo výške 1070 eur a škodu poškodením najmenej vo výške 1000 eur. Na mieste bola vykonaná obhliadka miesta činu. V súčasnosti polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony na náležité objasnenie veci,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia žiada prípadných svedkov udalosti, aby ju kontaktovali na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.
