Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Regióny

KRÁDEŽ NA FARE: Zlodej rozbil okno, odniesol si peniaze aj zlatý kríž

.
Policajná snímka z miesta vlámania. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Doposiaľ nezistený páchateľ v nedeľu (21. 9.) poškodil kovanú mrežu na okne v suteréne a následne rozbil sklenenú výplň okna.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Horná Streda 23. septembra (TASR) - Policajná vyšetrovateľka z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody a krádeže. Neznámy páchateľ vykradol v obci Horná Streda farský úrad. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Doposiaľ nezistený páchateľ v nedeľu (21. 9.) poškodil kovanú mrežu na okne v suteréne a následne rozbil sklenenú výplň okna. Z objektu si odniesol finančnú hotovosť vo výške 610 eur, pánske náramkové hodinky a zlatú retiazku s príveskom v tvare kríža.

„Svojím konaním spôsobil škodu odcudzením najmenej vo výške 1070 eur a škodu poškodením najmenej vo výške 1000 eur. Na mieste bola vykonaná obhliadka miesta činu. V súčasnosti polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony na náležité objasnenie veci,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia žiada prípadných svedkov udalosti, aby ju kontaktovali na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.


.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?