AKO Z AKČNÉHO FILMU: Polícia prenasledovala dve hľadané osoby

Nitra 10. januára (TASR) - Nitrianski policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) zadržali po prenasledovaní unikajúceho vozidla dve osoby, po ktorých je vyhlásené pátranie. Toxikologické vyšetrenie zároveň potvrdilo, že v organizme vodiča sa nachádzali omamné a psychotropné látky amfetamín, metamfetamín, metadon a morfín. Policajti počas služby preverovali oznámenie, podľa ktorého sa na Levickej ulici v Nitre malo pohybovať vozidlo VW Passat combi striebornej farby s poľskými evidenčnými číslami. Vo vozidle sa mali nachádzať dve osoby, ktoré sa vydávali za iné osoby, informovala polícia.



Na Levickej ulici policajti žiadne podozrivé vozidlo nespozorovali, preto sa rozhodli skontrolovať úsek cesty od Nitry po Vráble. Vozidlo zaregistrovali v obci Veľký Lapáš, kde ho s použitím výstražného svetelného a zvukového zariadenia so znamením Stop začali prenasledovať. Vodič Passatu však pridával plyn, kľučkoval medzi vozidlami, agresívne jazdil a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Vozidlo pokračovalo v jazde po rýchlostnej ceste R1 smerom na Bratislavu. Policajtom, ktorí oznámili operačnému dôstojníkovi, že vodič odmieta zastaviť, nereaguje na pokyn zastavenia, prišli na pomoc ďalšie dve hliadky.



Následne vozidlo začalo zastavovať pri pravej krajnici pred zjazdom R1 Nitra – Juh. Hliadka pod hrozbou použitia zbrane vyzvala vodiča, aby vypol chod motora a vystúpil. Vodič ani spolujazdkyňa na opakované výzvy nereagovali a ostali vo vozidle sedieť. Po opakovanej výzve začali aj vodič aj spolujazdkyňa spolupracovať a vystúpili z vozidla. Muž uviedol policajtom nesprávne meno, tvrdil, že pri sebe nemá občiansky preukaz ani žiadne iné doklady, že nevie, kedy sa narodil. Spolujazdkyňa taktiež uviedla falošné meno.



Obidve osoby boli predvedené na obvodné oddelenie Policajného zboru v Nitre, kde bola zistená totožnosť vodiča i spolujazdkyne. Na muža už bolo vydané pátranie, ktorému sa snažil vyhnúť. Uviedol, že je užívateľom pervitínu a heroínu. Prítomnosť omamných a psychotropných látok v jeho organizme potvrdilo následné toxikologické vyšetrenie v nitrianskej nemocnici. Spolujazdkyňa nenastúpila do výkonu trestu odňatia slobody, po potrebných procesných úkonoch preto bola eskortovaná do výkonu trestu odňatia slobody v Nitre.