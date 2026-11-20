< sekcia Regióny
VIDEO: ZÁCHRANA KOŇA: Zviera padlo do septiku, použili ťažkú techniku
Vystrašené zviera nespolupracovalo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Šurianky 20. novembra (TASR) - Pohotovostná motorizovaná jednotka z Nitry asistovala vo štvrtok (19. 11.) hasičom v obci Šurianky v okrese Nitra pri záchrane koňa. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, dospelý kôň sa prepadol cez betónový poklop do úzkeho otvoru septiku.
„Vystrašené zviera nespolupracovalo, hasičom sa ho však napokon za pomoci ťažkej techniky podarilo bezpečne vytiahnuť a následne koňa odovzdali majiteľovi,“ uviedla polícia.
„Vystrašené zviera nespolupracovalo, hasičom sa ho však napokon za pomoci ťažkej techniky podarilo bezpečne vytiahnuť a následne koňa odovzdali majiteľovi,“ uviedla polícia.