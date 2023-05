Polícia, hospodár a NsP vyvracajú teóriu MŽP o zrazenej jelenici

Brezno 5. mája (TASR) - Hoci Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vo štvrtok (4. 5.) odmietlo tvrdenie, že smrť jelenice pred nemocnicou v Brezne má na svedomí vlk či vlky a tvrdí, že ide o hoax, kompetentní, ktorí boli na mieste udalosti, hovoria opak. Usmrtené zviera našli obyvatelia v stredu (3. 5.) v skorých ranných hodinách.



MŽP v reakcii tvrdí, že zviera zrazilo auto, keďže na mieste zaznamenali stopy po pneumatikách. Odvoláva sa na zistenia člena stráže ochrany prírody, ktorý situáciu preveril. Policajti mu údajne mali potvrdiť, že úhyn jelenice nastal po zrážke s motorovým vozidlom.



"Hliadka obvodného oddelenia PZ v Brezne bola vyslaná na preverenie informácie o zrazenej vysokej zveri. Polícii hlásili, že zver má ležať v Brezne smerom k miestnej nemocnici, približne päť metrov vedľa cesty. Hliadka informáciu preverila, zver sa tam nachádzala, avšak nič nenasvedčovalo tomu, že by malo ísť o udalosť v súvislosti s cestnou premávkou. Na mieste neboli zistené žiadne stopy, ktoré by nasvedčovali zrážke zveri s motorovým vozidlom," konštatovala v piatok pre TASR banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Policajti privolali príslušného lesného hospodára, ktorý zver obhliadol a uviedol, že bola pravdepodobne strhnutá inou zverou.



Podľa MŽP, vychádzajúc z fotodokumentácie, jelenica na sebe nepreukazovala žiadne známky uhryznutia.



Ako pre TASR uviedol hospodár poľovníckeho združenia Čertovica Brezno Martin Kohút, stopy od vlka síce nenašiel, ale také dohryzenie zadných končatín je typické pri útokoch vlka. "Na chodníku som našiel uhynutú jelenicu, ktorá mala evidentné záhryzy po zuboch na zadných končatinách, vyžratú jednu lopatku, na druhej mala čerstvú zlomeninu. Väzy sa jej zlomili, keď som s ňou manipuloval a dával som ju z chodníka nabok. Nohu si zrejme zlomila pri úteku pred vlkom," vysvetlil Kohút s tým, že na mieste bol autom s prívesným vozíkom. V piatok išiel na obhliadku miesta s pracovníkom okresného úradu, keďže združenie si bude uplatňovať náhradu škody od štátu.



Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Brezne krátko po stanovisku MŽP zverejnila na internete záznam z kamier. Vidno na ňom vlka na parkovisku blízko miesta udalosti, kde nie je možné, aby sa pohybovalo auto vo vysokej rýchlosti.



"Len sme reagovali na 'hoax', ktorý vydalo priamo MŽP, pričom ide o samotný hoax a my sme zásadne proti šíreniu dezinformácií. Auto tam určite nebolo, zato vlka vidno na viacerých kamerách. Incident sa odohral tam, kde už kamery nevidia. Nechceme nijako zasahovať do diskusií o ochrane prírody, len reagujeme na klamstvo, že to vlk nemohol byť. V našom areáli sú úplne bežné srny či líšky," dodala NsP.