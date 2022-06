Humenčana zlákal trh s kryptomenami, oklamali ho a prišiel o peniaze

Humenné 9. júna (TASR) – Polícia v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu, ktorého sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ. Poškodeným je 57-ročný miestny muž, ktorý v záujme obchodu s kryptomenami prišiel o viac ako 26.700 eur. TASR o prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Páchatelia vystupujúci pod falošnými menami sa skontaktovali s mužom, a to s úmyslom obchodovania prostredníctvom internetu. Vystupovali ako zástupcovia spoločnosti a opakovane komunikovali s Humenčanom, išlo o obdobie od januára do apríla tohto roku," priblížila. Poškodený v presvedčení, že ide o obchod s kryptomenami a inými komoditami spoločnosti v niekoľkých čiastkových platbách zaslal prostredníctvom internetbankingu na určený účet v banke mimo Slovenska sumu vo výške 26.713 eur.



Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby si pri podobnom obchodovaní preverila totožnosť a serióznosť osôb, s ktorými sa do obchodovania púšťa. "Nezabúdajme, že internet je prostriedok, ale nie overovací systém," uzavrela Ligdayová.