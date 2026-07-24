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SMRTEĽNÁ NEHODA: Mladík neposkytol pomoc, vzniesli obvinenie

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Nehoda sa stala v pondelok o 18.45 h v blízkosti vodného diela Čunovo.

Autor TASR
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Bratislava 24. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vzniesol obvinenie 15-ročnému J. F., občanovi Írskej republiky, pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Mladík po pondelkovej (20. 7.) dopravnej nehode motorového vozidla s cyklistom zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

„Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného,“ uviedla Šimková.

Nehoda sa stala v pondelok o 18.45 h v blízkosti vodného diela Čunovo. Došlo pri nej k zrážke 51-ročného cyklistu s vodičom motorového vozidla. Ten po nehode zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Následne ho polícia vypátrala. Cyklista na mieste zraneniam podľahol.

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