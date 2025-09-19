< sekcia Regióny
Jesenná údržba uzavrie v sobotu tunel Šibenik
V nedeľu (21. 9.) už bude tunel opäť plne k dispozícii motoristom.
Autor TASR
Levoča 19. septembra (TASR) - Jednodňový servis v tuneli Šibenik vykonajú od piatka 23.00 h do soboty (20. 9.) 23.00 h. Na úseku diaľnice D1 Levoča - Spišské Podhradie bude v oboch smeroch odklonená doprava. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obchádzka v smere na Poprad povedie po ceste I/18 od križovatky Spišské Podhradie na I/18 po križovatku na privádzači D1 Levoča, v smere na Prešov po ceste I/18 od križovatky na privádzači D1 Levoča po križovatku Spišské Podhradie na I/18,“ uviedla polícia.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa oznámenia vykoná v rámci jesennej údržby čistenie tunelového ostenia, chodníkov, vozovky, kanalizácie, osvetlenia a technických zariadení.
