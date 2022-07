VYMIEŇALA KOLESO, KEĎ JU ZACHYTIL KAMIÓN: Žena utrpela mnohé zranenia

Žiar nad Hronom 7. júla (TASR) - Diaľničná polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok (4. 7.) na rýchlostnej ceste R1 v smere zo Žiaru nad Hronom do Žarnovice. Kamión pri nej zachytil 36-ročnú ženu, ktorá na kraji cesty vymieňala koleso na svojom aute. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Kamión ju zachytil pravou prednou časťou, nárazom ju odhodilo do odstaveného auta a následne pred auto a na pravú krajnicu. Žena pri dopravnej nehode utrpela ťažké zranenia, pričom bola prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice v Banskej Bystrici," priblížila polícia.



Vodič kamióna, ktorý išiel v pravom jazdnom pruhu, sa podľa polície pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a zle odhadol situáciu v cestnej premávke. Polícia preto začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a nehodu ďalej vyšetruje.



V súvislosti s nehodou polícia vodičov upozorňuje, že v prípade poruchy vozidla je potrebné ho odstaviť čo najbližšie k pravej krajnici a spustiť výstražné svetlá. Nevyhnutné je ihneď opustiť vozidlo s použitím reflexných prvkov, a to podľa možnosti smerom ku krajnici. Polícia odporúča nezdržiavať sa pri vozidle, opustiť vozovku do bezpečnej vzdialenosti a kontaktovať políciu a bezplatnú nonstop linku SOS Centrum na čísle 0800 100 007.