Klientske centrum v Komárne zostane po tragédii zatvorené
Agendu zbraní, zbrojných preukazov a licencií doposiaľ nie je možné vybaviť na inom pracovisku.
Autor TASR
Komárno 25. februára (TASR) - Klientske centrum v Komárne bude až do odvolania zatvorené, upozorňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Dôvodom je pád časti strechy budovy, pri ktorej prišiel v stredu o život jeden človek. Klientske centrum bude zatvorené minimálne vo štvrtok 26. februára. Ak si to bude situácia vyžadovať, toto obmedzenie potrvá až do odvolania, upozornila polícia.
Polícia žiada klientov, ak je to pre nich možné, aby využili klientske centrá alebo pracoviská úradov v okolí Komárna. Agendu dopravných evidencií a osobných dokladov môžu klienti využiť v Nových Zámkoch, prípadne v Nitre, Dunajskej Strede, Šali a Leviciach. Okolité okresné úrady môžu využiť aj klienti Okresného úradu v Komárne.
Agendu zbraní, zbrojných preukazov a licencií doposiaľ nie je možné vybaviť na inom pracovisku.
