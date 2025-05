VÁŽNE ZRANENIA: Opitý kolobežkár narazil na hrádzi do korčuliara

Bratislava 12. mája (TASR) - V nedeľu (11. 5.) krátko po 15.30 h došlo na petržalskej hrádzi, v úseku od Lužného mosta v smere do Bratislavy, k zrážke kolobežkára a korčuliara. Podľa doterajších informácií 25-ročný vodič elektrickej kolobežky, ktorý v tom čase mal na kolobežke 48-ročného muža, vo vysokej rýchlosti narazil zozadu do 44-ročného korčuliara. Spolujazdca na kolobežke so zraneniami letecky previezli do nemocnice. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



„V dôsledku nárazu korčuliar neutrpel zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie, pričom vodič kolobežky bol prevezený do nemocnice s ľahkými zraneniami. Druhý muž na kolobežke však pri zrážke utrpel viaceré ťažké zranenia na viacerých častiach tela, ktoré si vyžiadali jeho prevoz privolaným vrtuľníkom do jednej z nemocníc,“ ozrejmil Szeiff.



Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny, za ktorých k tejto udalosti došlo, sú predmetom vyšetrovania.



V súvislosti s nehodou policajti pripomínajú, že na elektrokolobežkách nie je dovolená jazda viacerých osôb a že elektrokolobežkári môžu jazdiť len jednotlivo za sebou. Takisto, že elektrokolobežky môžu využívať len osoby staršie ako 15 rokov a jazdiť môžu po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak tým neohrozia a neobmedzia chodcov, pričom nesmú prekročiť rýchlosť chôdze.



Pripomínajú tiež, že elektrokolobežkár je počas jazdy povinný oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie o zmene smeru jazdy. „Elektrokolobežkár nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie kolobežky alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky,“ doplnila polícia. Odporúča takisto mať počas jazdy na hlave riadne upevnenú prilbu.