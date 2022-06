Konflikt cudzincov v hoteli vyvrcholil útokom nožom

Dubnica nad Váhom 14. júna (TASR) – Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 29-ročného cudzinca zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. V hoteli v Dubnici nad Váhom zaútočil na ďalšieho cudzinca nožom. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



"Po predchádzajúcom konflikte mal obvinený vytiahnuť spod mikiny nôž, zahnať sa na 55-ročného muža, poškodený mal útok odraziť a odskočiť. Podľa lekárskej správy útokom bola poškodenému spôsobená bodnorezná rana na predlaktí. Zranenie si vyžiadalo lekárske ošetrenie s doposiaľ nezistenou dobou liečenia. Pokiaľ by poškodený útok nožom nevykryl, mohol mu spôsobiť poškodenie dôležitého orgánu, čo by malo za následok ťažkú ujmu na zdraví," informuje krajská polícia.







Útočníkovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň podal návrh na väzobné stíhanie obvineného. Zákon ukladá v tomto prípade trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.