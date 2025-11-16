< sekcia Regióny
Polícia kontrolovala dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom
Na osobitnej kontrole sa zúčastnil aj preventista z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.
Autor TASR
Žilina 16. novembra (TASR) - Na kontrolu dodržiavania povinnosti vodičov voči chodcom, ako aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky sa zamerala osobitná kontrola v okresoch Žilina a Bytča. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Policajti zistili štyri priestupky chodcov, za ktoré im uložili blokové pokuty, jeden chodec bol riešený napomenutím. Zistili tiež jeden priestupok vodiča, za ktorý mu uložili blokovú pokutu,“ informuje polícia.
Na osobitnej kontrole sa zúčastnil aj preventista z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý sa zameral na chodcov a pripomínal im dôležitosť a význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky s dôrazom na nosenie reflexných prvkov. V podobných akciách bude polícia pokračovať po celom Slovensku.
„Policajti zistili štyri priestupky chodcov, za ktoré im uložili blokové pokuty, jeden chodec bol riešený napomenutím. Zistili tiež jeden priestupok vodiča, za ktorý mu uložili blokovú pokutu,“ informuje polícia.
Na osobitnej kontrole sa zúčastnil aj preventista z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý sa zameral na chodcov a pripomínal im dôležitosť a význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky s dôrazom na nosenie reflexných prvkov. V podobných akciách bude polícia pokračovať po celom Slovensku.