Polícia kontroluje dodržiavanie zákazu pre kamióny počas rekonštrukcie

Jablonica 2. júla (TASR) – Od nedele 30. júna do piatka 5. júla je na kilometri 97,150 úplne uzatvorený úsek cesty I/51 v obci Jablonica v okrese Senica. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Úsek je uzatvorený z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia trate Brezová pod Bradlom – Jablonica. Pre vozidlá do 3,5 tony a autobusy je cestná premávka vedená v jednom pruhu v súbehu s uzavretým priecestím. Premávka je riadená svetelnou signalizáciou, voči ktorej však majú vodiči výhrady. "Polícia sa stotožňuje s názorom, že interval spúšťania semaforov by mohol byť dlhší a z uvedeného dôvodu sme už kontaktovali firmu, ktorá signalizáciu zabezpečuje, aby interval predĺžili," uviedla Kredatusová.



Výrazné obmedzenie sa týka najmä tranzitnej nákladnej dopravy, ale aj lokálnej dopravnej obsluhy nad 3,5 tony. Všetky vozidlá nad 3,5 tony musia absolvovať 54 kilometrov dlhú obchádzku po trase Jablonica – Brezová pod Bradlom – Vrbové – Chtelnica – Dechtice – Naháč – Trstín a po ceste I/51 do Jablonice – a späť v oboch smeroch. Obchádzka je vyznačená prenosným dopravným značením, ktoré však nie všetci vodiči dodržujú.



"Polícia dohliada na dodržiavanie zákazu prejazdu kamiónov nad 3,5 tony, resp. rešpektovania obchádzky. Avšak nie je v našich silách byť na mieste neustále. Ak zistíme porušenie predpisov, vodiči sú zákonným spôsobom vyriešení," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Polícia upozorňuje vodičov, aby s obmedzením rátali a svoju trasu si plánovali v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň žiada vodičov, aby rešpektovali semafory, dopravné značenie a v úseku zvýšili opatrnosť.