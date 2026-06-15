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V Bratislavskom kraji prebieha policajná akcia Alcohol and drugs

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Akciu vyhlásia medzinárodná organizácia Roadpol.

Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Počas tohtotýždňovej akcie s názvom „Alcohol and drugs“ bratislavskí dopravní policajti v rámci bežného výkonu služby vykonávajú kontrolu, zameranú na zákaz požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi motorových a nemotorových vozidiel. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Akcia je zameraná na vodičov, jazdiacich na území Bratislavského kraja. Akciu vyhlásia medzinárodná organizácia Roadpol.

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