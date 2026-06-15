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V Bratislavskom kraji prebieha policajná akcia Alcohol and drugs
Akciu vyhlásia medzinárodná organizácia Roadpol.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Počas tohtotýždňovej akcie s názvom „Alcohol and drugs“ bratislavskí dopravní policajti v rámci bežného výkonu služby vykonávajú kontrolu, zameranú na zákaz požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi motorových a nemotorových vozidiel. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Akcia je zameraná na vodičov, jazdiacich na území Bratislavského kraja. Akciu vyhlásia medzinárodná organizácia Roadpol.
Akcia je zameraná na vodičov, jazdiacich na území Bratislavského kraja. Akciu vyhlásia medzinárodná organizácia Roadpol.